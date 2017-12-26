ОРЕАНДА-НОВОСТИ Компания KIA планирует расширить модельный ряд в России, который в 2018 году будет включать 13 моделей. Как рассказали агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе KIA Motors Rus, в следующем году компания представит на российском рынке новые и обновленные модели, а также две спецсерии, одна из которых будет посвящена предстоящему чемпионату мира по футболу 2018.



Так, в феврале 2018 года на российский рынок выйдет обновленный флагманский кроссовер KIA Sorento Prime. В первом квартале 2018 года в продажу поступит спортивный фастбэк класса Gran Turismo – KIA Stinger. Среди новинок будущего года также значится новая версия субкомпактного хэтчбека Picanto X-Line.



Обновленный кроссовер KIA Sorento Prime оснащается новым бензиновым двигателем 3.5 MPI (249 л.с.), а также уже известными дизельным 2.2 CRDI (200 л.с.) и бензиновым 2.4 GDI (188 л.с.) двигателями. Первые два силовых агрегата работают в сочетании с новой 8-ступенчатой трансмиссией, а последний – с модернизированной 6-ступенчатой АКП. Внешность KIA Sorento Prime подверглась тонкой доработке: новый дизайн имеют передний и задний бамперы, а также вся светотехника, включая головную оптику, которая в ряде комплектаций представлена адаптивными светодиоднымифарами. Предлагается новый дизайн легкосплавных колесных дисков размерности от 17 до 19 дюймов. Расширена гамма цветов кузова – в ней появились темно-коричневый цвет Rich Espresso и насыщенный темно-синий Gravity Blue. Интерьер модели будет доступен в четырех цветовых решениях, а не в двух, как раньше: черном, коричневом, комбинированном черном-сером или черно-бежевом. Обновился дизайн рулевого колеса и блока климат-контроля на центральной консоли.



Самый быстрый автомобиль в истории марки Stinger на российском рынке будет представлен в трех версиях с двумя вариантами бензиновых двигателей. Версии 2,0 T-GDI оснащаются 2,0-литровым двигателем семейства ThetaII с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом. Мощность двигателя была скорректирована для российского рынка из-за особенностей налогообложения и составляет 247 л. с., а максимальный крутящий момент – 353 Нм. Он обеспечивает KIA Stinger разгон до 100 км/ч за 6,0 с. С таким двигателем KIA Stinger будет предлагаться как с приводом на заднюю ось, так и с системой полного привода. Двигатель V6 семейства Lambda 3,3 T-GDI имеет рабочий объем 3,3 л, оснащен непосредственным впрыском топлива и двойным турбонаддувом («битурбо»). Его мощность составляет 370 л.с., а максимальный крутящий момент – 510 Нм. С этим двигателем KIA Stinger способен разогнаться до 100 км/ч за 4,9 с, что делает такую версию модели самым динамичным серийным автомобилем KIA за всю историю бренда. Для российского рынка Stinger V6 3,3 T-GDI оснащается только системой полного привода. Все версии KIA Stinger комплектуются новейшей 8-ступенчатой автоматической трансмиссией собственной разработки, имеющей режим ручного переключения, в том числе при помощи подрулевых переключателей.



Новая версия KIA Picanto X-Line отличается оригинальным дизайном, перекликающимся с обликом кроссоверов и внедорожников марки KIA, в частности – Sportage и Sorento. Фирменная решетка радиатора KIA «Улыбка тигра» сочетается с более рельефными, выполненными в стилистике кроссоверов, бамперами, в нижней части которых спереди и сзади установлены защитные накладки «под металл». Черные накладки на колесные арки и пороги подчеркивают увеличенный дорожный просвет. Особенностью версии X-Line являются акценты цвета «лайм» в экстерьере и интерьере: такие контрастные цветовые решения примерены на решетке радиатора, в обрамлении противотуманных фар, на заднем бампере, а также в прострочке кожаных элементов отделки салона и в отделке дверных панелей. Увеличенный дорожный просвет KIA Picanto X-Line (156 мм, что на 15 мм выше, чем у базовой европейской версии Picanto) обеспечивает более высокую посадку водителя относительно дороги и лучшую обзорность.



Что касается планов продаж на 2018 год, в KIA Motors Rus намерены, прежде всего, сохранить нынешние позиции. «На автомобильный рынок в России продолжает влиять множество факторов, поэтому мы ориентируемся не на количественные значения, а на долю рынка. В следующем году мы хотим удержать этот показатель на том же уровне, на котором закончим этот год, то есть выше 11%. Если рынок будет расти, будем расти и мы», – заявили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе KIA Motors Rus.



Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам одиннадцати месяцев 2017 года в России было продано 168736 автомобилей KIA, что на 23,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди всех представленных в России иностранных автомобильных брендов.