ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры KIA в феврале реализовали 17795 автомобилей, что на 43,6% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам первых двух месяцев 2018 года в России было продано 33097 автомобиля KIA, что на 45,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно предварительным оценкам, в феврале KIA удерживает первое место среди иностранных автомобильных брендов, представленных в России. При этом рыночная доля KIA составляет 13,7% по итогам февраля и 14,2% по итогам первых двух месяцев года, сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.

Бестселлером KIA на российском рынке остается модель Rio – в феврале было реализовано 8979 автомобилей (+27,7%), в том числе 2132 новых кросс-хэтчбека Rio X-Line. Второе место по объему продаж в линейке KIA в России занял компактный кроссовер Sportage, который выбрали 2469 покупателей, что на 67,5% выше показателя годичной давности. В тройку наиболее популярных моделей месяца также вошло семейство cee'd с показателем 1539 автомобилей (+1,3%).

Как отмечается, 9 из 11 моделей в феврале продемонстрировали положительную динамику продаж на фоне показателей февраля 2017 года. Наибольший рост показал полноразмерный рамный внедорожник KIA Mohave (+939%). Одним из лидеров модельного ряда KIA по динамике продаж стал седан бизнес-класса KIA Optima с показателем +198% относительно февраля 2017 года. Также высокий показатель – +176% – продемонстрировал кроссовер KIA Sorento Prime. Для флагманского кроссовера бренда февраль стал рекордным по уровню спроса за всю историю модели – 923 проданных автомобиля. При этом продажи Sorento второго поколения удвоились (+101%) на фоне февраля 2017 года, что подтверждает общее укрепление позиций KIA в сегменте D-SUV.