ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры KIA в марте реализовали 19096 автомобилей, что на 30,7% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам первых трех месяцев 2018 года в России было продано 52201 автомобиль KIA, что на 39,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно предварительным оценкам, в марте KIA удерживает первое место среди иностранных автомобильных брендов, представленных в России. При этом рыночная доля KIA составляет 11,9% по итогам марта и 13,2% по итогам первого квартала 2018 года, сообщает пресс-служба KIA Motors Rus. Бестселлером KIA на российском рынке остается модель Rio – в марте было реализовано 9809 автомобилей (+17,1%), в том числе 2935 кросс-хэтчбеков Rio X-Line. Второе место по объему продаж в линейке KIA в России занял компактный кроссовер Sportage, который выбрали 2054 покупателя, что на 2,5% ниже показателя годичной давности. В тройку наиболее популярных моделей месяца также вошел седан бизнес-класса KIA Optima с показателем 1604 автомобилей (+132,1%). Это лучший результат продаж за всю историю модели на российском рынке.

Значительный рост отмечен в секторе корпоративных продаж. В марте клиенты-юридические лица приобрели 2530 автомобилей KIA, что на 69% больше по сравнению с прошлым годом.

Добавим также, что на конец марта 2018 года в 95 городах России действовало 186 официальных дилеров KIA.