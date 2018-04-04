По его мнению, США нарушили основополагающие принципы Всемирной торговой организации. По этой причине Пекин призывает всех членов организации противостоять торговому протекционизму Вашингтона.

Несколько дней назад власти США ввели повышенные пошлины на ряд товаров из Кмитая. Прежде всего, речь идет о стали.

Позже Вашингтон опубликовал список, в который включил около 1300 китайских товаров, на которые также планируется повысить пошлины.

Также президент США Дональд Трамп обвинил Пекин в нарушении интеллектуальных прав, пригрозив за это многомиллиардными штрафами.

Трамп обосновывает свои действия необходимостью преодолеть торговый дефицит с Китаем, который является самым большим в мире.

По предварительным расчетам, из-за новых торговых ограничений Китай ежегодно будет терять около 50 миллиардов долларов.

В ответ Пекин уже также ввел ряд ограничений на американские товары, пригрозив расширить их перечень.

Также Китай обвинил США в нанесении удара по всей глобальной экономике.

На последние действия двух крупнейших экономик в мире уже отреагировали биржи. Китайские биржевые индексы на днях пережили сильное снижение. Также падают котировки и американских компаний. Инвесторы опасаются начала полномасштабной торговой войны, которая нанесет серьезный ущерб многим компаниям.