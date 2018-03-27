ОРЕАНДА-НОВОСТИ Пока электромобили дороже машин с бензиновыми или дизельными моторами с аналогичной комплектацией, но тенденция может смениться на противоположную через семь лет.



Электрические автомобили отдельных брендов будут стоить примерно столько же, сколько машины с двигателями внутреннего сгорания к 2024 году. Еще через год EV могут стать и дешевле их, пишет портал «Колеса.ру» со ссылкой на агентсво Bloomberg.



Из-за ожидаемого увеличения массового производства литий-ионных блоков цены на аккумуляторные батареи могут снизиться до 70 долларов или 4 тыс. рублей по актуальному курсу за 1 кВт*ч к 2030 году. Для примера, на текущий момент удельная стоимость составляет 208 долларов или 12 тыс. рублей. И это, в том числе, является причиной высоких цен на электрические автомобили.



«Продажи электромобилей будут продолжать расти в ближайшие годы. Однако для создания массового рынка необходимо, чтобы цены на аккумуляторы еще больше снизились. Если затраты на аккумуляторные батареи будут постоянно расти, то результат не будет достигнут», – заявил аналитик New Energy Finance Колин МакКеррачер.



Правительственные преференции для автопроизводителей также должны сыграть важную роль на пути очищения окружающей среды в мегаполисах. Такие льготы могут повлиять на уменьшение маржи и удешевление электромобилей для конечных потребителей. Между тем ранее стало известно, что Минпромторг РФ не поддержал обнуление пошлин на электромобили.