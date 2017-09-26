ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Американский автопроизводитель Ford раскрыл планы электрификации своего модельного ряда и перехода на альтернативные виды топлива до 2030 года. Компания инвестирует в программу электрификации модельного ряда 4,5 млрд долларов, что позволит в ближайшие 5 лет выпустить 13 новых моделей с электрическим приводом. Они будут включать гибридные версии пикапа F-150 и спорткара Mustang, подзаряжаемый гибридный фургон Transit Custom, две гибридных модели для полиции, автономный автомобиль с гибридным приводом для использования в качестве такси или в сервисах каршеринга (2021 год), сообщает пресс-служба Ford.

Планируется, что к 2020 году свыше 40% всех моделей Ford получат версии с электрическим приводом. В этом же году начнётся производство полностью электрического компактного кроссовера, чья дальность пробега на одном заряде батарей составит около 480 км. Массовое производство автомобилей с электрическим приводом (100-процентная электрификация линейки) и двигателями на альтернативных видах топлива начнётся с 2030 года.

В частности, Ford инвестирует 700 млн долларов в производство электрических и автономных автомобилей на производственной площадке во Флэт Роке (ш. Мичиган). Там в 2020 году начнётся выпуск нового электрического кроссовера, а в 2021 году – автономного автомобиля для райдшеринга и каршеринга. Кроме того, Ford развёртывает программу разработки батарей в Европе и Азии.