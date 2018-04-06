ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Завод Volkswagen Group Rus в Калуге продемонстрировал лучшие показатели эффективности среди заводов марки Volkswagen в мире и удостоился награды Transformer of the Year за достижения в 2017 году. Критериями для выбора победителя стали результаты завода в рамках реализации производственной стратегии марки Volkswagen. Ранее награды два года подряд удостаивался завод Volkswagen de Mexico в Пуэбле, Мексика, сообщает пресс-служба Volkswagen Group Rus.

Как отмечается, стратегия Transform.Factory+ нацелена на развитие качества производственных и логистических процессов и направлена на увеличение производительности и повышение конкурентоспособности продукции завода. Для определения победителя все заводы были оценены по показателям эффективности, а также по степени успешности реализации целей стратегии. Transform.Factory+ призвана стимулировать комплексное улучшение производства по 11 параметрам, среди которых – продуктивность, качество, эффективность команды, экологичность и многое другое. Завод Volkswagen Group Rus в Калуге смог стать лучшим благодаря высоким результатам по таким показателям, как повышение производительности труда, оптимизация производственных и логистических затрат, снижение экологической загрузки, оптимальное использование инвестиций.

Благодаря оптимизации производственных процессов время, затрачиваемое на производство одного автомобиля, уменьшилось на 17%. Помимо этого, заводу удалось значительно улучшить целевые количественные показатели по отходам на захоронение в расчете на один произведенный автомобиль и оптимизировать использование энергетических ресурсов, что положительно сказалось на общем показателе экологической стратегии Think Blue Factory по итогам 2017 года.

«Завод Volkswagen Group Rus стал самым успешным из 18 производственных площадок по всему миру благодаря грамотному планированию и адаптации к растущему внутреннему и глобальному рыночному спросу». – отметил д-р Оливер Грюнберг, директор завода Volkswagen Group Rus и заместитель генерального директора Volkswagen Group Rus.

В 2017 году с конвейера калужского завода Volkswagen Group Rus сошло 118500 автомобилей (+7,7%). Год ознаменовался сразу несколькими историческими вехами – производством 400-тысячного Volkswagen Polo, 100-тысячного Skoda Rapid, а также 200-тысячного двигателя 1.6 MPI серии ЕА211 с момента запуска завода по производству двигателей. Более того, прошлый год стал юбилейным: ровно десять лет назад началась история российского производства концерна Volkswagen.