Калужский завод Volvo освоит выпуск коробок передач для грузовиков
05.09.2017, 20:28
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Шведский автопроизводитель Volvo Group до конца года планирует запустить автоматизированных коробок передач для грузовиков на своём калужском заводе, объявил глава "Вольво Восток" Сергей Яворский. Инвестиции не раскрываются, мощность – порядка 15 тыс. АКПП в год, пишет газета "Коммерсант". По словам топ-менеджера, около 90% выпускаемой продукции в Калуге будет оснащаться АКПП собственного выпуска, новое производство будет ориентировано в первую очередь на внутренний рынок.
В "Вольво Восток" пояснили, что компания рассматривает организацию производства как на существующих мощностях, так и строительство отдельного производства "с нуля", что займёт больше времени. Локализация производства коробок будет идти поэтапно вплоть до глубокой локализации, добавив, что сегодня в России никто не комплектует грузовики АКПП локальной сборки. Текущий уровень локализации производства не раскрывается.
Сергей Яворский отметил, что по итогам года Volvo рассчитывает реализовать порядка 6 тыс. грузовиков (1,3 тыс. в 2016 году, 400 штук в 2015 году). В 2018 году на фоне растущего рынка в компании рассчитывают продать "не меньший объём". Он добавил, что прорабатываются возможности экспорта в ближнее зарубежье, в краткосрочной перспективе, не ранее 2018 года, – в Казахстан, но заметил, что рынки Белоруссии и Казахстана некрупные.
Проектная мощность завода Volvo в Калуге – 15 тыс. грузовиков в год: 10 тыс. под брендом Volvo и 5 тыс. – Renault (Renault Trucks входит в Volvo Group). На фоне кризиса в феврале 2015 года завод приостановил выпуск на семь месяцев, в октябре было возобновлено производство грузовиков Volvo, планов вернуть сборку Renault по-прежнему пока нет. Также Volvo с ноября 2014 года собирает в Калуге кабины для грузовиков Volvo и Renault (инвестиции – 90 млн евро). По словам губернатора Калужской области Анатолия Артамонова, за 10 лет Volvo инвестировала в регион 245 млн евро.
При этом Volvo решила инвестировать в новый проект, не дожидаясь нового инвестрежима. Сергей Яворский отметил, что компания не отказалась от подписания СПИКа: "Этот процесс сейчас обсуждается, судьба СПИКа и промсборки пока непонятна". В отрасли полагают, что Volvo просто следует своему бизнес-плану по развитию в России, ведь в этом решении может быть и бизнес-логика: например, если возить по отдельности компоненты дешевле, чем целую АКПП. При этом источники не уверены, что глубокая локализация с учётом объёмов производства Volvo целесообразна. По их мнению, проект может остановиться на крупноузловой сборке, но позволит компании "бравировать" локальной сборкой АКПП и самой высокой локализацией на рынке в надежде на субсидии. Таким образом, в новом проекте может быть и пиар-составляющая для повышения лояльности властей к концерну.
В "Вольво Восток" пояснили, что компания рассматривает организацию производства как на существующих мощностях, так и строительство отдельного производства "с нуля", что займёт больше времени. Локализация производства коробок будет идти поэтапно вплоть до глубокой локализации, добавив, что сегодня в России никто не комплектует грузовики АКПП локальной сборки. Текущий уровень локализации производства не раскрывается.
Сергей Яворский отметил, что по итогам года Volvo рассчитывает реализовать порядка 6 тыс. грузовиков (1,3 тыс. в 2016 году, 400 штук в 2015 году). В 2018 году на фоне растущего рынка в компании рассчитывают продать "не меньший объём". Он добавил, что прорабатываются возможности экспорта в ближнее зарубежье, в краткосрочной перспективе, не ранее 2018 года, – в Казахстан, но заметил, что рынки Белоруссии и Казахстана некрупные.
Проектная мощность завода Volvo в Калуге – 15 тыс. грузовиков в год: 10 тыс. под брендом Volvo и 5 тыс. – Renault (Renault Trucks входит в Volvo Group). На фоне кризиса в феврале 2015 года завод приостановил выпуск на семь месяцев, в октябре было возобновлено производство грузовиков Volvo, планов вернуть сборку Renault по-прежнему пока нет. Также Volvo с ноября 2014 года собирает в Калуге кабины для грузовиков Volvo и Renault (инвестиции – 90 млн евро). По словам губернатора Калужской области Анатолия Артамонова, за 10 лет Volvo инвестировала в регион 245 млн евро.
При этом Volvo решила инвестировать в новый проект, не дожидаясь нового инвестрежима. Сергей Яворский отметил, что компания не отказалась от подписания СПИКа: "Этот процесс сейчас обсуждается, судьба СПИКа и промсборки пока непонятна". В отрасли полагают, что Volvo просто следует своему бизнес-плану по развитию в России, ведь в этом решении может быть и бизнес-логика: например, если возить по отдельности компоненты дешевле, чем целую АКПП. При этом источники не уверены, что глубокая локализация с учётом объёмов производства Volvo целесообразна. По их мнению, проект может остановиться на крупноузловой сборке, но позволит компании "бравировать" локальной сборкой АКПП и самой высокой локализацией на рынке в надежде на субсидии. Таким образом, в новом проекте может быть и пиар-составляющая для повышения лояльности властей к концерну.
Источник: Автостат