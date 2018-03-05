Калужский завод Volvo в 2017 году увеличил производство в 3,7 раза
05.03.2018, 15:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Калужский завод Volvo Group Trucks по итогам 2017 года выпустил 4665 грузовых автомобилей, что в 3,7 раза больше по сравнению с предыдущим годом. При этом с октября прошлого года предприятие увеличило производственный такт, который в настоящее время составляет 26 грузовых автомобилей в день при цикле пять дней в неделю, сообщает пресс-служба Volvo Trucks.
Как отмечается, завод Volvo Group обеспечивает 78% в объёме реализованной продукции. В 2017 году клиенты компании приобрели 6001 новый грузовой автомобиль Volvo - в 3,3 раза больше, чем годом ранее. Доля рынка Volvo Trucks среди производителей "Большой семёрки" достигла 22% против 17% в 2016 году.
В прошлом году Volvo Trucks нарастила объёмы производства в Калуге, при этом подняв уровень качества готовой продукции. Согласно официальным рейтингам, по итогам 2017 года завод Volvo Group в Калуге вышел на почётное второе место среди всех 16 заводов производственной системы Volvo в мире.
Напомним, Volvo Trucks стала первым иностранным производителем грузовой техники, открывшим собственный полномасштабный завод в России в январе 2009 года. Инвестиции в проект превысили 100 млн евро, производственная мощность предприятия составляет 15 тысяч единиц техники в год. В ноябре 2014 года был введён в эксплуатацию цех по сварке и окраске кабин Volvo Group аналогичной мощности, в него было инвестировано около 90 млн евро. В ближайших планах компании значится открытие производства автоматизированных коробок передач Volvo I-Shift.
Как отмечается, завод Volvo Group обеспечивает 78% в объёме реализованной продукции. В 2017 году клиенты компании приобрели 6001 новый грузовой автомобиль Volvo - в 3,3 раза больше, чем годом ранее. Доля рынка Volvo Trucks среди производителей "Большой семёрки" достигла 22% против 17% в 2016 году.
В прошлом году Volvo Trucks нарастила объёмы производства в Калуге, при этом подняв уровень качества готовой продукции. Согласно официальным рейтингам, по итогам 2017 года завод Volvo Group в Калуге вышел на почётное второе место среди всех 16 заводов производственной системы Volvo в мире.
Напомним, Volvo Trucks стала первым иностранным производителем грузовой техники, открывшим собственный полномасштабный завод в России в январе 2009 года. Инвестиции в проект превысили 100 млн евро, производственная мощность предприятия составляет 15 тысяч единиц техники в год. В ноябре 2014 года был введён в эксплуатацию цех по сварке и окраске кабин Volvo Group аналогичной мощности, в него было инвестировано около 90 млн евро. В ближайших планах компании значится открытие производства автоматизированных коробок передач Volvo I-Shift.
Источник: Автостат