ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По итогам 2017 года в Казахстане было произведено 19547 единиц автотранспортных средств всех типов, что в 2,5 раза больше по сравнению с предыдущим годом. Таким образом, двухлетний спад казахстанского автопроизводства в прошлом году сменился устойчивым восстановительным ростом, констатируют в Союзе предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром».

Производство легковых автомобилей выросло в 3,2 раза, достигнув значения 16789 единиц. Выпуск автобусной техники (648 ед.) по итогам отчетного периода превысил показатель годичной давности в 1,8 раза. Производство специализированной автотехники (238 ед.) выросло в 1,5 раза. Выпуск грузовых автомобилей (1634 ед.) сократился на 9,5%.

Доминирующую позицию в сегменте автомобилей локальной сборки занимает АО «АЗИЯ АВТО»–12730 проданных автомобилей, или 67% суммарного сбыта отечественной техники. ТОО «СарыаркаАвтоПром» было реализовано 4550 единиц (доля в сегменте – 24%). Далее в рейтинге сбыта продукции отечественных автопроизводителей расположились АО «КАМАЗ-Инжиниринг» (667 ед.; 3,5%),ТОО «СемАЗ» (548 ед.; 2,9%), ТОО «Hyundai Trans Auto» (424 ед.; 2,2%) и ТОО «Daewoo Bus Kazakhstan» (88 ед.; 0,5%).

Как отмечают в «КазАвтоПроме», сбыт автомобилей локальной сборки в 2017 году рос в 9 раз быстрее рынка в целом, а доля казавтопрома в продажах легковой техники достигла исторического максимума в 37%.

Пятерку наиболее востребованных брендов легковых авто казахстанской сборки по итогам 2017 года составили LADA (9470 ед.), Hyundai (1958 ед.), KIA (1895 ед.), Chevrolet (1364 ед.) и JAC (693ед.). В список марок, предлагаемых отечественными предприятиями, вошли также Ravon (643 ед.), Skoda (331 ед.), SsangYong (289 ед.), Peugeot (207 ед.) и Geely (27 ед.).

Рейтинг продаж легковых автомобилей локального производства возглавили модели бренда LADA: LADA 4x4 (4238 ед.), LADA Granta (1766 ед.) и LADA Largus (1637 ед.). Список популярных у казахстанцев моделей также дополнили LADA Vesta (931 ед.), Hyundai Elantra (876 ед.), Hyundai Tucson (842ед.), Ravon Nexia (643 ед.), LADA XRAY (504 ед.), JAC S3 (474 ед.) и Chevrolet Tracker (441ед.).

По итогам 2017 года 1484 автомобиля (7,8% отраслевого сбыта) было отправлено на экспорт в Китай, Россию, Беларусь и Таджикистан. Основная часть зарубежных продаж (81,5%; 1209 ед.) пришлась на машины LADA, поставляемые заводом «АЗИЯ АВТО» на рынок КНР. Также за рубеж были поставлены 203 единицы грузовой коммерческой техники Hyundai, 66 легковых автомобилей JAC, 4 автомобиля SsangYong и 2 автобуса марки Daewoo.

«В 2018 году мы ожидаем роста производственных объемов не менее чем на четверть. Драйверами дальнейшего восстановления отрасли станут не только расширение продуктовой линейки, но и госпрограммы, адресованные покупателям казахстанских автомобилей. Речь о втором этапе программы утилизации и третьем транше льготного автокредитования, уже доступном казахстанцам», – говорит председатель правления Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром» Олег Алфёров.