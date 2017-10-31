Кировский завод презентовал серийное производство нового трактора "Кировец" К-424
31.10.2017, 20:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 31 октября АО "Петербургский тракторный завод" (дочернее общество ОАО "Кировский завод") в рамках пресс-тура для журналистов представило новый трактор "Кировец" К-424, запущенный в серийное производство в сентябре текущего года.
Инвестиции в разработку и постановку на серийное производство трактора К-424 составили 700 млн рублей, включая возвратный заём Минпромторга РФ в размере 50 млн рублей.
"При создании трактора К-424 нами применён модульный принцип проектирования, позволяющий развивать и модернизировать машину по мере совершенствования агротехнологий, - рассказал директор АО "Петербургский тракторный завод" Сергей Серебряков. - На первом этапе планируем выпускать до 1 200 "Кировцев" серии К-4 в год, что составляет примерно половину ёмкости отечественного рынка тракторов 3-4-го тяговых классов. Наши машины способны успешно конкурировать с техникой ведущих мировых производителей, будучи примерно на 40% дешевле: их стоимость на внутреннем рынке составляет 5,1 млн рублей".
Как сообщил руководитель тракторного производства, "сегодня мощности завода позволяют выпускать три трактора К-424 в сутки, но уже к марту 2018 года мы будем готовы втрое увеличить объёмы производства".
В ноябре состоится мировая премьера новинки на крупнейшей агропромышленной выставке Agritechnica-2017 в Ганновере (Германия).
"Мы уверены, что у "Кировцев" серии К-4 хороший экспортный потенциал", - отметил Сергей Серебряков.
"Кировец" К-424 мощностью 240 л. с. - это единственный энергонасыщенный колёсный трактор 4-го тягового класса, спроектированный и производимый в России. Он разработан Петербургским тракторным заводом при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и является базовой моделью новой линейки тракторов "Кировец" К-4, которую планируется выпускать в мощностном диапазоне 200-280 л. с.
Трактор с шарнирно-сочленённой рамой, способный перемещаться по дорогам общего пользования без дополнительных разрешений, оснащён современным экономичным дизельным двигателем производства Ярославского моторного завода, автоматической трансмиссией, мощной гидравликой рабочего оборудования, комфортной шумоизолированной кабиной с бортовым компьютером. Машина может использоваться как универсальный сельскохозяйственный трактор в составе передовых агротехнологических комплексов и как промышленный тягач. Двухлетняя эксплуатация опытной партии новых "Кировцев" в разных регионах страны подтвердила их надёжность и экономическую эффективность.
Инвестиции в разработку и постановку на серийное производство трактора К-424 составили 700 млн рублей, включая возвратный заём Минпромторга РФ в размере 50 млн рублей.
"При создании трактора К-424 нами применён модульный принцип проектирования, позволяющий развивать и модернизировать машину по мере совершенствования агротехнологий, - рассказал директор АО "Петербургский тракторный завод" Сергей Серебряков. - На первом этапе планируем выпускать до 1 200 "Кировцев" серии К-4 в год, что составляет примерно половину ёмкости отечественного рынка тракторов 3-4-го тяговых классов. Наши машины способны успешно конкурировать с техникой ведущих мировых производителей, будучи примерно на 40% дешевле: их стоимость на внутреннем рынке составляет 5,1 млн рублей".
Как сообщил руководитель тракторного производства, "сегодня мощности завода позволяют выпускать три трактора К-424 в сутки, но уже к марту 2018 года мы будем готовы втрое увеличить объёмы производства".
В ноябре состоится мировая премьера новинки на крупнейшей агропромышленной выставке Agritechnica-2017 в Ганновере (Германия).
"Мы уверены, что у "Кировцев" серии К-4 хороший экспортный потенциал", - отметил Сергей Серебряков.
"Кировец" К-424 мощностью 240 л. с. - это единственный энергонасыщенный колёсный трактор 4-го тягового класса, спроектированный и производимый в России. Он разработан Петербургским тракторным заводом при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и является базовой моделью новой линейки тракторов "Кировец" К-4, которую планируется выпускать в мощностном диапазоне 200-280 л. с.
Трактор с шарнирно-сочленённой рамой, способный перемещаться по дорогам общего пользования без дополнительных разрешений, оснащён современным экономичным дизельным двигателем производства Ярославского моторного завода, автоматической трансмиссией, мощной гидравликой рабочего оборудования, комфортной шумоизолированной кабиной с бортовым компьютером. Машина может использоваться как универсальный сельскохозяйственный трактор в составе передовых агротехнологических комплексов и как промышленный тягач. Двухлетняя эксплуатация опытной партии новых "Кировцев" в разных регионах страны подтвердила их надёжность и экономическую эффективность.
Источник: Кировский завод