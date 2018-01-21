Китай превращается в лидера в сфере ВИЭ
21.01.2018, 11:27
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Лидерство Китая во многих сферах никого не удивляет. В последнее время страна начала выходить на новые рубежи и завоёвывать новые сферы. Так, постепенно КНР превращается в лидера в сфере альтернативной энергетики, потеснив западные государства. Это неудивительно, так как Китай на государственном уровне прилагает много усилий для того, чтобы перейти на ВИЭ.
Согласно последнего отчёта института IEEFA (Institute for Energy Econоmics and Finаncial Analysis), общий объём инвестиционных вложений Китая в проекты по производству «зелёной» энергии только за прошлый год составил 44 миллиарда долларов. Между тем, в предыдущем 2016 году китайцы вложили в ВИЭ 32 миллиарда долларов.
Автор отчёта IEEFA Тим Бакли – руководитель отдела исследований, связанных с вопросами энергетического финансирования, по данному поводу отметил, что рост присутствия Китая на увеличивающемся мировом рынке альтернативных источников энергии в немалой степени связан с решением Соединённых Штатов отказаться от участия в Парижском климатическом соглашении.
Бакли утверждает, что сказанное не означает, что Китай полностью займёт место США в оставленных американцами нишах. Однако определённое технологическое превосходство, а также рост финансовых возможностей Поднебесная, безусловно, получит. Вероятно, КНР сможет доминировать в ряде активно развивающихся секторов, например, в солнечной энергетике, производстве высокоэффективных аккумуляторов, создании электрических автомобилей.
До окончательного избавления Китая от зависимости, связанной с повсеместным использованием ископаемых видов топлива, говорить ещё рано. Страна имеет огромные потребности в энергии, так что сейчас приходится, в основном, полагаться на уголь. Тем не менее за последнее время Китаю удалось существенно дифференцировать перечень используемых источников энергии.
Согласно последнего отчёта института IEEFA (Institute for Energy Econоmics and Finаncial Analysis), общий объём инвестиционных вложений Китая в проекты по производству «зелёной» энергии только за прошлый год составил 44 миллиарда долларов. Между тем, в предыдущем 2016 году китайцы вложили в ВИЭ 32 миллиарда долларов.
Автор отчёта IEEFA Тим Бакли – руководитель отдела исследований, связанных с вопросами энергетического финансирования, по данному поводу отметил, что рост присутствия Китая на увеличивающемся мировом рынке альтернативных источников энергии в немалой степени связан с решением Соединённых Штатов отказаться от участия в Парижском климатическом соглашении.
Бакли утверждает, что сказанное не означает, что Китай полностью займёт место США в оставленных американцами нишах. Однако определённое технологическое превосходство, а также рост финансовых возможностей Поднебесная, безусловно, получит. Вероятно, КНР сможет доминировать в ряде активно развивающихся секторов, например, в солнечной энергетике, производстве высокоэффективных аккумуляторов, создании электрических автомобилей.
До окончательного избавления Китая от зависимости, связанной с повсеместным использованием ископаемых видов топлива, говорить ещё рано. Страна имеет огромные потребности в энергии, так что сейчас приходится, в основном, полагаться на уголь. Тем не менее за последнее время Китаю удалось существенно дифференцировать перечень используемых источников энергии.
Источник: http://sc-os.ru