ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Вчера на «Дакаре» должен был пройти девятый этап между боливийской Туписой и аргентинской Сальтой, однако из-за обильных ливней организаторы его отменили. Гонка продолжится сегодня с десятого спецучастка протяжённостью 373 км, который приведёт гонщиков в аргентинский город Белен.

Перед началом гонки мы уже рассказывали о конкурентах «КАМАЗ-мастера» на нынешнем «Дакаре», в частности о команде "МАЗ-СПОРТавто". Как обстоят дела у них сегодня, по прошествии половины пути? Белорусские гонщики с трудом завершили восьмой спецучасток ралли-рейда "Дакар-2018", проиграв основным конкурентам по времени. В общем зачёте лидер команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович потерял третье место, но удержался в четвёрке сильнейших экипажей. Кстати, во время гонки белорусскому грузовику на помощь пришёл КАМАЗ Антона Шибалова.

«Марафонский этап прошёл для команды ужасно. В первый день столкнулись с проблемами экипажи Алексея Вишневского и Александра Василевского. У одного вышел из строя компрессор, второй за 90 км до финиша попал в промоину, серьёзно повредив автомобиль. На восьмом этапе в русле реки засосало в грязь МАЗ Сергея Вязовича», - рассказали в компании velcom, обеспечивающей белорусам на «Дакаре» мобильную связь. Как описывает сам Сергей Вязович, «первым нам попытался помочь Артур Ардавичус, но не получилось. К нашему удивлению и безмерной благодарности, нас вытащил Антон Шибалов, «провозившись» минут 15-20. Если бы не он, мы бы ждали наших ребят очень долго, учитывая их место в стартовом листе на день. Мы ведём борьбу с другими экипажами «КАМАЗ-мастера», но поступок экипажа Шибалова был очень благородным, он нас не оставил в беде, проехав мимо. Достойная уважения команда ведёт честную борьбу на трассе, и если и хотят выиграть, к примеру, у нас, то хотят это сделать в честной борьбе - за что им спасибо!



На нервах я принял решение, которое оказалось неверным - доехать до финиша на пробитом колесе. Через пять километров колесо разрушилось и сбило трубки гидроусилителя. За три-четыре километра до финиша мы встали, чтобы начать замену колеса и восстанавливать работоспособность гидроусилителя. Очень обидно», - приводит слова Вязовича пресс-служба G-Energy.

В результате Сергей Вязович проехал восьмой этап на 14-м месте, преодолев скоростной участок за 5 часов 42 минуты, и теперь отстаёт от лидера гонки - россиянина Эдуарда Николаева - почти на 4 часа.

Алексей Вишневский финишировал на 13-й строчке, потратив на трассе 5 часов 25 минут и проиграв победителю более часа. В общем зачёте экипаж находится на 17-м месте и "везёт" лидерам более 36 часов.

Непростым оказался заезд и для МАЗа Александра Василевского, который показал 22-е время. На преодоление маршрута у него ушло около 7 часов, а отставание составило 2 часа 35 минут. В турнирной таблице экипаж пребывает на 15-й строчке и проигрывает лидеру марафона порядка 19 часов.