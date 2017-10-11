ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компактный кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross появится на российском рынке в первой половине 2018 года. Чуть раньше, в декабре 2017 года, модель выйдет на рынок Европы.

Новый Eclipse Cross для европейского рынка будет оснащаться 1,5-литровым турбированным двигателем, выдающим 163 л.с. и 250 Нм крутящего момента. Он будет работать в паре с 6-ступенчатой "механикой"или вариатором с восемью виртуальными ступенями и спортрежимом .

Кроссовер Eclipse Cross компания представила весной 2017 года на Женевском автосалоне. В модельном ряду марки он расположился на ступеньку ниже одноплатформенного Outlander.