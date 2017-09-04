ОРЕАНДА-НОВОСТИ. До конца 2017 года в России начнутся продажи нового флагманского седана Cadillac CT6. Специальная версия Сadillac CTS-V также доступна для заказа у двух московских дилеров Cadillac – Major и Favorit. В 2018 году на российский рынок выйдет новый внедорожник Chevrolet Traverse. Об этом сообщили в пресс-службе Cadillac Russia.