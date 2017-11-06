ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Lexus объявила специальные предложения на приобретение всех моделей линейки премиальных кроссоверов и внедорожников Lexus, а также на бизнес-седан Lexus ES. Специальные предложения распространяются на модели 2017 года выпуска и действуют с 1 по 30 ноября 2017 года, сообщает пресс-служба Lexus.

Для обновлённого Lexus NX 200, продажи которого стартовали в России 1 ноября 2017 года, предоставляются особо привлекательные условия кредитования с ежемесячным платежом от 14100 рублей в месяц при условии первоначального взноса 50% от стоимости автомобиля.

В ноябре премиальный кроссовер Lexus RX предлагается по специальной цене от 2 млн 775 тыс. рублей (обычная цена – от 2 млн 873 тыс. рублей). Также при использовании условий программы обмена автомобилей с пробегом на новые Lexus Trade-in клиент имеет возможность при приобретении Lexus RX получить в ноябре выгоду в размере 150 тыс. рублей.

При приобретении с 1 по 30 ноября внедорожника Lexus GX 460 в любой из существующих комплектаций клиенты имеют возможность воспользоваться программой Lexus Trade-in и получить выгоду 200 тыс. рублей. Кроме того, новые автомобили GX 460, приобретаемые в ноябре 2017 года, автоматически подключаются к программе "Помощь на дорогах" сроком на 3 года.

Клиенты, приобретающие роскошный флагманский внедорожник Lexus LX в ноябре, имеют возможность получить в рамках программы Lexus Trade-in выгоду 200 тыс. рублей при приобретении Lexus LX 570 (кроме версии Superior) и 300 тыс. рублей при приобретении дизельной версии LX 450d.