ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Nissan по итогам девяти месяцев 2017 года произвела в России 52525 автомобилей Nissan, из них 32037 штук – на заводе компании в Санкт-Петербурге. В октябре на этом предприятии будет введена вторая смена, а объём производства увеличен. Для этого в августе-сентябре было нанято дополнительно около 450 сотрудников.

В январе-сентябре российские дилеры Nissan реализовали 53460 автомобилей, что на 2% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Кроме того, в текущем году на экспорт в Белоруссию, Казахстан и Азербайджан было поставлено 2587 автомобилей Nissan российского производства.

«Основой модельного ряда Nissan в России являются кроссоверы и внедорожники, производимые локально (Qashqai, X-Trail, Murano, Terrano) – эти модели недавно были обновлены и пользуются заслуженным спросом на российском рынке. Локальное производство позволяет эффективно планировать производство, а также быстро реагировать на запросы покупателей и вносить необходимые изменения как в процесс производства, так и в конструкции автомобилей», – рассказали в пресс-службе Nissan в России.