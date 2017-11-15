ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Renault Россия отправила юбилейный 15-тысячный сваренный и окрашенный кузов российского производства для автомобиля Renault Logan на завод Renault в Алжире (где автомобиль выпускается под названием Symbol). С 18 сентября 2017 года мощность производственной линии на площадке в Тольятти увеличена вдвое – до 120 кузовов в день, инвестиции в проект составили 1,2 млн евро. Благодаря этому до конца года планируется поставить в Алжир в общей сложности более 18 тыс. кузовов.

Проект по экспорту сваренных и окрашенных кузовов для автомобилей Renault Logan в Алжир стартовал в декабре 2016 года. Кузова произведены на заводе АВТОВАЗ (Тольятти) в соответствии с глобальными стандартами качества Renault. Отгрузки на завод Renault в Алжире осуществляются в два этапа: контейнерным поездом по территории РФ до порта Новороссийска, далее морским путём до порта Арзев (Алжир). В 2016 году было поставлено около 1000 кузовов. Как отмечается, поставки сваренных и окрашенных кузовов из России одновременно помогают развитию производственной площадки на перспективном рынке Алжира, а также позволяют дополнительно загрузить производственные мощности в нашей стране.

Благодаря постоянной работе Renault Россия над локализацией производства, в настоящее время налажены поставки автокомпонентов и запчастей из России в другие страны, и их поток постоянно расширяется. Товарооборот экспорта российских комплектующих в рамках Группы Renault за три квартала 2017 года составил 53 млн евро, что превышает показатель за аналогичный период 2016 года на 119%.