ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Контракт Jaguar Land Rover Россия и дилера "Независимость" по последнему из оставшихся дилерских центров в Москве расторгнут, сообщили в пресс-службе "JLR Россия". Брендов Jaguar и Land Rover нет в списке на сайте "Независимости". У "Независимости" оставался один дилерский центр Jaguar и Land Rover в Москве – на Ярославском шоссе. Центр на Ленинградском шоссе был закрыт ещё в июле.

Причиной прекращения сотрудничества в Jaguar Land Rover Россия называют несовпадение взглядов на развитие бизнеса. "Одним из важнейших направлений компании Jaguar Land Rover является построение сильной дилерской сети в рамках работы по повышению лояльности и удовлетворенности наших клиентов. На данном этапе взгляды на развитие бизнеса Jaguar Land Rover и группы компаний "Независимость" перестали совпадать, в связи с чем, было принято решение о прекращении сотрудничества", – сообщили в пресс-службе.

"Как мы уже заявляли ранее, продажи новых автомобилей марки Jaguar Land Rover больше не осуществляются, решение было принято в связи с тем, что это не обеспечивало самоокупаемости инфраструктуры центров", – сообщили в пресс-службе "Независимости".

Это уже третий импортёр, который прекращает сотрудничество с "Независимостью", ранее в сентябре и октябре контракты с дилером расторгли Volvo и BMW.