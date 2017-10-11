ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Концерн "Калашников", входящий в Госкорпорацию Ростех", стал победителем третьей Всероссийской премии "Производительность труда: Лидеры промышленности России-2017". Концерн занял первое место в рейтинге ТОП-100 лидеров по росту производительности труда в машиностроении за год.

Премия по производительности - ежегодный проект делового портала "Управление производством", стартовавший в 2015 году. В процессе работы были изучены данные более 5000 промышленных предприятий России, их совокупная выручка составила более 51% ВВП России, количество сотрудников - более 5,5 млн человек.

Базой для проведения Премии являлись данные анкет, предоставленных предприятиями, а также информация, полученная из открытых источников (ежеквартальная и годовая отчётность предприятий). Для расчёта производительности использовались показатели выручки и среднесписочной численности предприятий за 2014-2016 годы.

Напомним, что в феврале 2015 года были получены результаты масштабной комплексной диагностики, охватившей наиболее важные аспекты деятельности Концерна "Калашников". Эти результаты стали основой для начала нового этапа в развитии предприятия - реализации программы развития производственной системы Концерна "Калашников" (ПСКК).

Процессы совершенствования производственной системы позволяют повышать эффективность производства, снижать затраты и улучшать качество продукции. По итогам 2016 года рост производительности труда в концерне составил 146%, дойдя до уровня 2,7 миллиона рублей на одного работающего в год.