ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На АО "Судостроительный завод "Вымпел", входящем в Концерн "Калашников", состоялся торжественный спуск на воду морского пассажирского судна на подводных крыльях нового поколения "Комета 120М". Это первое пассажирское судно в истории рыбинского предприятия.

В торжественном спуске приняли участие генеральный директор АО "Судостроительный завод "Вымпел" Олег Белков, первая в мире женщина-космонавт, депутат Государственной думы РФ Валентина Терешкова, представители Правительства Ярославской области, глава города Рыбинска Денис Добряков, руководители проектанта - "Центрального Конструкторского бюро по судам на подводных крыльях им. Р. Е. Алексеева".

"Это важный проект для предприятия, открывающий новое направление нашей работы - строительство судов гражданского назначения. В ближайшее время планируется строительство ещё пяти "Комет", нас в этом поддержал Минпромторг. Всего на Чёрное море мы намерены поставить порядка 20 единиц. К 2025 году линейка гражданской продукции в портфеле наших заказов должна достигнуть 30%", - прокомментировал генеральный директор АО "Судостроительный завод "Вымпел" Олег Белков.

"Сегодня большой праздник для всех нас. Мы спускаем на воду эту красавицу, которая будет курсировать по Чёрному морю. Давайте пожелаем ей семь футов под килем", - сказала в своём приветственном слове Валентина Терешкова. По морской традиции, она разбила бутылку шампанского о борт судна, после чего был совершён чин освящения корабля.

Во время спуска на воду было заявлено о создании дочерней компании - оператора "Морские скоростные пассажирские перевозки", которая будет организовывать перевозки на судах на подводных крыльях.

После спуска на воду "Комета" отправилась в Крым для проведения испытаний на Чёрном море. Планируется, что в 2018 году судно будет введено в эксплуатацию и начнёт курсировать по маршруту Севастополь-Ялта.

"Комета 120М" может развивать скорость до 35 узлов. Судно оснащено современными средствами связи и навигации, системой умерения качки, климат-контролем.