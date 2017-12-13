ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Концерн "Калашников", входящий в Госкорпорацию Ростех, разработал и выпустил в продажу серию чехлов под брендами "Baikal" для охотничьего оружия и "Калашников" для спортивного и тактического оружия.

Линейка чехлов для оружия "Baikal" состоит из 4 моделей, которые подходят для всех охотничьих изделий бренда, в том числе для винтовок с установленными оптическими прицелами. Чехлы имеют ручки для переноски и регулируемый ремень для ношения на плече. Типовые размеры чехлов серии "Калашников" подойдут для всего спектра гражданского оружия, выпускаемого под брендом "Калашников": от коротких карабинов Сайга-9 и Сайга МК (исполнение 033), до полноразмерных ружей Сайга-12 и карабинов Тигр. В чехлах предусмотрены крепления для оружия, надёжно фиксируемые при помощи лент-липучек. Имеются карманы для принадлежностей и магазинов, которые удерживаются петлями из эластичной ленты. Помимо ручек для переноски, предусмотрены регулируемые лямки рюкзачного типа для комфортабельной транспортировки на плече или за спиной.

Отличительной особенностью чехлов является их внутренний наполнитель - вспененный полиэтилен толщиной 10 мм. Это негигроскопичный материал, который не накапливает влагу, поэтому оружие, находящееся в чехле, меньше подвержено коррозионным процессам и одновременно надёжно защищено от внешних повреждений. Конструкция молнии чехлов разработана таким образом, чтобы оружие не соприкасалось с ней в процессе переноски. Такое решение позволяет избежать нежелательных царапин и потёртостей. Все чехлы произведены из высококачественных синтетических материалов с использованием надёжной фурнитуры.