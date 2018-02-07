ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 2017 года 202,6 тыс. новых легковых автомобилей в России было продано корпоративным клиентам (юридическим лицам). Это на 19,7% выше результата годичной давности.

По объему корпоративных продаж в стране лидирует отечественная марка LADA, показатель которой в прошлом году составил 25,8 тыс. единиц – на 27% больше, чем в 2016-м. Второе место занимает японская Toyota (18,7 тыс. шт.; +15%), а замыкает тройку лидеров корейская KIA (17,3 тыс. шт.; +48%).

Далее следуют немецкий Volkswagen (16,9 тыс. шт.; +15%) и корейский Hyundai (15,1 тыс. шт.; +19%). В ТОП-10 по объему корпоративных продаж легковых автомобилей в РФ по итогам 2017 года также попали: Skoda (15,1 тыс. шт.; +27%), Renault (14,5 тыс. шт.; +23%), Mercedes-Benz (11,8 тыс. шт.; +13%), BMW (8,9 тыс. шт.; +14%) и Nissan (8,2 тыс. шт.; -3%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», на долю корпоративных продаж в нашей стране приходится около 14% от всего объема рынка новых легковых автомобилей.