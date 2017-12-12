ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (входит в Госкорпорацию Ростех) и Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заключили соглашение о взаимодействии на долгосрочной основе. Документ подписали генеральный директор УВЗ Александр Потапов и руководитель Ростехнадзора Алексей Алёшин.

В соответствии с соглашением стороны договорились обмениваться информацией в рамках совместных научно-практических семинаров и конференций, развивать научно-методическую поддержку по вопросам, относящимся к компетенции сторон, оказывать научно-техническое сопровождение вопросов, представляющих взаимный интерес, а также осуществлять взаимодействие в разработке предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации.

"Вопросы промышленной безопасности на наших объектах всегда были в приоритете, и данное соглашение сделает более чётким соблюдение требований российского законодательства. Мы рассчитываем совместно с Ростехнадзором повысить эффективность производственного контроля требований охраны труда и промышленной безопасности на предприятиях Корпорации", - отметил генеральный директор Уралвагонзавода Александр Потапов.

Корпорация "Уралвагонзавод" входит в Госкорпорацию Ростех и является единственным в России производителем танков и бронетехники. В корпорацию входят более 40 предприятий, конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов в России и за её пределами. УВЗ - признанный лидер и в производстве грузового подвижного состава на "пространстве 1520". Всего с вагоносборочного конвейера УВЗ сошло более миллиона единиц железнодорожной техники. В модельном ряду корпорации несколько десятков разновидностей вагонов и цистерн, в том числе и инновационные модели.