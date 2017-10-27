ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Кузнечный завод КАМАЗа успешно прошёл аудит двухдневного производства, организованный представителями компании «Фольксваген Груп Рус», и получил одобрение на производство коленчатых валов для легковых автомобилей. Со следующего года кузнечный завод будет работать с партнёрами из Калуги в статусе постоянного поставщика.

По словам директора кузнечного завода Александра Калашникова, в плане инженерии найдено очень много новых решений по проектированию продукта и оснастки. «Изделия столь высокой точности на кузнечном заводе ещё не изготавливались. Сегодня это отлаженный серийный процесс, – подчеркнул он. – Создан хороший задел: в будущем году на четверть вырастут наши объёмы продукции диверсификации, а это – загруженность персонала и определенная страховка в плане уменьшения рисков в связи с колебаниями на рынке».

Главный итог финального аудита в том, что представители заказчика убедились: весь процесс настроен и действительно обеспечивает серийность производства поковки коленчатого вала на легковой автомобиль с требуемым качеством и в требуемых объемах. «Пока, соизмеряясь с силами действующего оборудования, оцениваем свои возможности в 150 тысяч поковок в год, – рассказал Калашников. – А дальнейшее развитие и наращивание объёмов связываем с проектом модернизации, закупкой нового оборудования. Работа уже началась».