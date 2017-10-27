ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Кузнечный завод ПАО "КАМАЗ" успешно прошёл аудит двухдневного производства, организованный представителями компании "Фольксваген Груп Рус", и получил одобрение на производство коленчатых валов для легковых автомобилей.

Со следующего года кузнечный завод будет работать с партнёрами из Калуги в статусе постоянного поставщика. По словам заместителя директора кузнечного завода по качеству Александра Чеха, финальному аудиту предшествовала гигантская подготовительная работа и целая серия визитов аудиторов. Основная тяжесть задач легла на конструкторско-технологическую службу завода, которой предстояло с нуля спроектировать новую поковку, создать документацию, прописать все техпроцессы и организовать подготовку производства. Всё – в соответствии с требованиями и стандартами мирового уровня. В результате, в партнёрстве с одним из ведущих мировых производителей реализован серьёзный коммерческий проект.

Директор кузнечного завода Александр Калашников отметил, что в плане инженерии найдено очень много новых решений по проектированию продукта и оснастки. "Изделия столь высокой точности на кузнечном заводе ещё не изготавливались. Сегодня это отлаженный серийный процесс, – подчеркнул он. – Создан хороший задел: в будущем году на четверть вырастут наши объёмы продукции диверсификации, а это – загруженность персонала и определённая страховка в плане уменьшения рисков в связи с колебаниями на рынке".