ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компактный кроссовер Hyundai Creta в феврале остался бестселлером в сегменте SUV на российском рынке. В прошлом месяце реализация этой модели выросла на 46% и составила 5937 автомобилей.

Второе место занял Renault Duster, на котором остановили свой выбор 3659 покупателей (+13%). На третью строчку вышел внедорожник LADA 4x4 с показателем 2678 проданных автомобилей (+32%). Далее идет Renault Kaptur, разошедшийся тиражом 2667 экземпляров (+46%). Замыкает пятерку самых популярных SUV в России на этот раз Volkswagen Tiguan, чьи продажи составили 2523 машины (+45%).

В ТОП-10 бестселлеров сегмента SUV по итогам февраля также вошли KIA Sportage (2469 шт., +68%), Chevrolet Niva (2328 шт., +4%), Toyota RAV4 (2060 шт., -8%), Nissan Qashqai (1882 шт., +28%) и Nissan X-Trail (1709 шт., -4%).

Стоит отметить, что по итогам первых двух месяцев 2018 года лидером среди моделей SUV также является Hyundai Creta с показателем 9770 реализованных машин (+48%). Далее следуют Renault Duster, разошедшийся в количестве 6169 единиц (+21%) и KIA Sportage, продажи которого составили 5536 автомобилей (+82%).