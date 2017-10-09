ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компактный кроссовер Hyundai Creta в сентябре остался бестселлером в сегменте SUV на российском рынке. В прошлом месяце реализация этой модели выросла на 16% и составила 5843 автомобиля.

Второе место удерживает Renault Duster, на котором остановили свой выбор 4145 покупателей (+29%). Третью строчку сохраняет Renault Kaptur с показателем 2678 проданных автомобилей (+21%). Далее идёт внедорожник Chevrolet Niva, разошедшийся тиражом 2509 экземпляров (+37%). Замыкает пятёрку самых популярных SUV в России на этот раз LADA 4x4, чьи продажи составили 2497 машин (-14%).

В ТОП-10 бестселлеров сегмента SUV по итогам сентября также вошли Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4, KIA Sportage, УАЗ "Патриот" и Mazda CX-5.