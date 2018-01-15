LADA Granta в декабре стала лидером продаж в России
15.01.2018, 22:17
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Самой продаваемой моделью в России по итогам декабря 2017 года третий раз в этом году стала LADA Granta, чьи продажи увеличились на 17% до 10302 машин. Как отмечают эксперты аналитического агентства "АВТОСТАТ", это наибольший ежемесячный результат продаж данной модели в минувшем году.
Второе место тоже занял представитель семейства LADA – модель Vesta, которая в прошлом месяце разошлась тиражом в 7955 реализованных экземпляров (+13%). И только лишь на третьей позиции декабрьского рейтинга оказывается KIA Rio (6198 шт.; -23%), который, тем не менее, стал самым продаваемым автомобилем в России по итогам 2017 года. Кроссовер Hyundai Creta был реализован в количестве 5899 единиц (+47%), что позволило ему сохранить четвёртую строчку. Замкнул же пятёрку лидеров в последний месяц года седан Volkswagen Polo (5601 шт.; +30%).
Продажи седана Hyundai Solaris, ставшего шестым, упали на 39% до 4941 машины. На седьмом месте находится кроссовер Renault Duster с показателем 4816 автомобилей (+24%). Далее следуют сразу две модели LADA – XRAY (3736 шт.; +41%) и Largus (3511 шт.; +22%). Замыкает ТОП-10 российских бестселлеров на этот раз внедорожник Chevrolet Niva, проданный в декабре в объёме 3416 штук (+10%).
Второе место тоже занял представитель семейства LADA – модель Vesta, которая в прошлом месяце разошлась тиражом в 7955 реализованных экземпляров (+13%). И только лишь на третьей позиции декабрьского рейтинга оказывается KIA Rio (6198 шт.; -23%), который, тем не менее, стал самым продаваемым автомобилем в России по итогам 2017 года. Кроссовер Hyundai Creta был реализован в количестве 5899 единиц (+47%), что позволило ему сохранить четвёртую строчку. Замкнул же пятёрку лидеров в последний месяц года седан Volkswagen Polo (5601 шт.; +30%).
Продажи седана Hyundai Solaris, ставшего шестым, упали на 39% до 4941 машины. На седьмом месте находится кроссовер Renault Duster с показателем 4816 автомобилей (+24%). Далее следуют сразу две модели LADA – XRAY (3736 шт.; +41%) и Largus (3511 шт.; +22%). Замыкает ТОП-10 российских бестселлеров на этот раз внедорожник Chevrolet Niva, проданный в декабре в объёме 3416 штук (+10%).
Источник: Автостат