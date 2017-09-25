ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По итогам 8 месяцев 2017 года реализация седана LADA Vesta в европейских странах (с учётом России) составила 48,4 тыс. единиц. Это соответствует 76-й строчке в общеевропейском рейтинге продаж.

Отечественная модель совершила довольно стремительный рывок, за год поднявшись сразу на 27 позиций. Причём лучше «Весты» в ТОП-100 выступили всего лишь несколько моделей. Прежде всего, это SEAT Ateca, который переместился с 265-й на 80-ю строчку рейтинга. Также в этом плане стоит отметить, Fiat Tipo (с 99-й на 36-ю) и Peugeot 3008 (c 89-й на 30-ю).

Отметим, что ближайшими соседями LADA Vesta в рейтинге являются Ford C-MAX (49,5 тыс. шт.) и Mercedes-Benz B-Class (47,9 тыс. шт.), занимающие 75-ю и 77-ю позиции соответственно.