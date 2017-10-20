ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Программа LADA Connect, которая была анонсирована на Московском автосалоне в 2016 году, стала доступна для скачивания в онлайн-магазине Google Play, но, как указано в описании, приложение "тестируется в закрытом бета-режиме". Напомним, что LADA Connect – это телематическая платформа для наиболее доступных моделей, которая позволяет использовать смартфон автовладельца для удаленного управления некоторыми функциями автомобиля.

LADA Connect позволяет дистанционно отпирать и запирать двери машины, включать фары, узнавать температуру в салоне, проверять запас топлива и заряд аккумулятора, управлять штатной сигнализацией, а также системами автозапуска и предпусковых подогревателей (если они установлены).

Разработкой и поставками этого комплекса занимается фирма "Лаборатория умного вождения" (Smart Driving Labs), в профиле которой на портале Google Play можно найти и другие аналогичные продукты – например, приложения Lifan Connect и Element, которые своим интерфейсом и дизайном почти повторяют программу для LADA.

Первой серийной моделью, которая будет иметь систему LADA Connect, станет Vesta, а следующими могут оказаться Kalina и Granta, относительно оснащения которых на АВТОВАЗе пока не приняли решение. Точные сроки пока назвать сложно, так как сейчас идут плановые работы по адаптации и настройке производственных мощностей поставщика. Ожидается, что эти мероприятия завершатся до конца 2017 года, а появления серийной Весты со штатным телематическим комплексом стоит ожидать в 2018 году. Однако уже сейчас Lada Connect устанавливается на служебные автомобили АВТОВАЗа.

Пресс-служба АВТОВАЗа официально подтвердила, что рыночный запуск системы состоится в 2018-м.

Тем не менее уже сейчас LADA Connect доступна к установке на вазовские автомобили в частном порядке – силами разработчика на площадках некоторых официальных дилеров LADA. В данном случае LADA Connect – это тандем из телеметрического модуля, который подключается к диагностическому разъёму автомобиля, и приложения, установленного на персональный гаджет автовладельца. В серийном исполнении LADA Connect предлагает базовый набор сервисов: управление центральным замком, история поездок, стоимость пробега и ряд других функций. Полный функционал, включающий в себя охранный комплекс и дистанционный запуск, предлагается за дополнительную плату.

Телеметрический модуль, необходимый для работы с программой LADA Connect, носит название Элемент и поддерживает все современные автомобильные интерфейсы: высоко- и низкоскоростные CAN-шины, LIN-шины, диагностические интерфейсы CAN и K-Line. Таким образом, LADA Connect может работать на многих выпускающихся автомобилях марки LADA.