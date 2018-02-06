LADA XRAY с новыми опциями поступил в продажу
06.02.2018, 17:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры LADA начали продажи автомобилей LADA XRAY 2018 модельного года с новыми опциями, повышающими комфорт и безопасность.
Так, топ-комплектация Luxe с пакетом Prestige и специальная версия Exclusive получили систему круиз-контроля и ограничения скорости. Управление новыми функциями вынесено на рулевое колесо, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа. Система автоматически поддерживает нужную скорость без воздействия на педаль акселератора и препятствует превышению скорости, заданной водителем. Новой опцией оснащаются автомобили с мотором 1,8 л (122 л.с.) и механической или автоматизированной коробкой передач.
Также все комплектации LADA XRAY 2018 года получили специальную пластиковую облицовку порога багажного проёма. Кроме того, в варианте Luxe появились центральный плафон для освещения второго ряда сидений и подсветка мест входа-выхода в передних дверях. Ранее эти элементы светотехники устанавливались только на версию Exclusuve.
Напомним, в настоящее время для LADA XRAY предусмотрено 11 вариантов комплектации стоимостью 614900 до 845900 рублей. Как отмечается, LADA XRAY является одним из самых востребованных на отечественном рынке: он входит в ТОП-10 рейтинга продаж новых легковых автомобилей в России. В 2017 году было реализовано 33319 хэтчбеков LADA XRAY, что на 67% больше прошлогоднего результата.
Так, топ-комплектация Luxe с пакетом Prestige и специальная версия Exclusive получили систему круиз-контроля и ограничения скорости. Управление новыми функциями вынесено на рулевое колесо, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа. Система автоматически поддерживает нужную скорость без воздействия на педаль акселератора и препятствует превышению скорости, заданной водителем. Новой опцией оснащаются автомобили с мотором 1,8 л (122 л.с.) и механической или автоматизированной коробкой передач.
Также все комплектации LADA XRAY 2018 года получили специальную пластиковую облицовку порога багажного проёма. Кроме того, в варианте Luxe появились центральный плафон для освещения второго ряда сидений и подсветка мест входа-выхода в передних дверях. Ранее эти элементы светотехники устанавливались только на версию Exclusuve.
Напомним, в настоящее время для LADA XRAY предусмотрено 11 вариантов комплектации стоимостью 614900 до 845900 рублей. Как отмечается, LADA XRAY является одним из самых востребованных на отечественном рынке: он входит в ТОП-10 рейтинга продаж новых легковых автомобилей в России. В 2017 году было реализовано 33319 хэтчбеков LADA XRAY, что на 67% больше прошлогоднего результата.
Источник: Автостат