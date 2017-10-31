ОРЕАНДА-НОВОСТИ. LADA продолжает расширять модельный ряд седанов LADA Vesta. В октябре в продажу поступили новые комплектации, оснащенные двигателем объемом 1.8л (122 л.с.) и механической коробкой переключения передач. Ранее этот силовой агрегат, самый мощный в гамме моторов LADA, был предусмотрен только в максимальной комплектации Exclusive, а теперь он предлагается для версий Comfort и Luxe.



Стоимость LADA Vesta с 1,8-литровым двигателем и МКПП в комплектации Comfort составляет 632 900 рублей. В набор стандартного оборудования входят: кондиционер, обогрев передних сидений, сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой, две фронтальные подушки безопасности, электронная система контроля устойчивости, противобуксовочная система, система помощи при старте на подъеме, аудиосистема с Bluetooth и USB, парктроник, охлаждаемый вещевой ящик, наружные ручки дверей и корпуса зеркал в цвет кузова. В качестве опции комплектацию Comfort можно дополнить пакетом Image, в который входят электростеклоподъемники задних дверей, обогрев ветрового стекла, 16-дюймовые легкосплавные диски. Такой автомобиль стоит 655 900 рублей.



LADA Vesta с мотором объемом 1,8л и МКПП в комплектации Luxe предлагается за 695 900 рублей. Автомобиль отличается от варианта Comfort наличием дополнительного набора стандартного оборудования: климатической системы, боковых подушек безопасности, обогрева лобового стекла, датчиков дождя и света. На нем также установлены опции, входящие в пакет Image. Для клиентов, предпочитающих максимальную комплектацию, дополнительно предлагается пакет Multimedia, включающий в себя камеру заднего вида, круиз-контроль и электронный ограничитель скорости, мультифункциональное рулевое колесо, мультимедийную систему с навигацией и 6 динамиками. Седан в комплектации Luxe с пакетом Multimedia можно приобрести за 719 900 рублей.