ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Lexus в 2017 году реализовали 23693 автомобиля – на 2% меньше, чем годом ранее. Декабрь с показателем 2711 проданных автомобилей Lexus стал рекордным месяцем как в 2017 году, так и за всю историю присутствия бренда в России, сообщает пресс-служба Lexus.

По итогам 2017 года рыночная доля Lexus составила 1,5%, а в премиум-сегменте доля марки увеличилась по сравнению с 2016 годом на 0,2%, достигнув 16,3%. Бренд занимает третью позицию на российском рынке среди производителей премиальных автомобилей.

В тройку наиболее популярных моделей Lexus на российском рынке в 2017 году вошли кроссовер RX (9415 проданных автомобилей), кроссовер NX (6638 проданных автомобилей) и флагманский внедорожник LX (5135 проданных автомобилей). По итогам 2017 года бренд Lexus реализовал 21 956 кроссоверов и внедорожников. В линейке седанов бренда Lexus позиции лидера сохранил бизнес-седан ES, на котором в 2017 году остановили свой выбор 1668 клиентов.