03.04.2018, 22:31
Лидером вторичного рынка кроссоверов и внедорожников в Петербурге вновь стал Nissan Qashqai
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Согласно данным аналитического агентства "АВТОСТАТ", за первые два месяца 2018 года в Петербурге было продано 6,8 тыс. подержанных легковых автомобилей сегмента SUV. Это на 10,6% больше результата за аналогичный период годичной давности (6,2 тыс. шт.).
Лидером вторичного рынка кроссоверов и внедорожников в Питере вновь стал Nissan Qashqai, показатель которого составил 231 единицу, что на 2,2% больше, чем за аналогичный период 2017 года. С пятого на второе место поднялся Volkswagen Tiguan (224 шт., +35,8%), третью строчку прочно удерживает Nissan X-Trail (202 шт., +21%). На четвёртое место опустился BMW X5 (188 шт., +5%), а замыкает пятёрку лидеров Mitsubishi Outlander (182 шт., +9%).
В ТОП-10 питерского рынка SUV с пробегом за январь-февраль 2018 года также попали: Renault Duster (171 шт., +19,6%), Volkswagen Touareg (149 шт., +36,7%), LADA 4x4 (135 шт., +13,4%), KIA Sportage (131 шт., +19,1%) и KIA Sorento (123 шт., +43%).
Лидером вторичного рынка кроссоверов и внедорожников в Питере вновь стал Nissan Qashqai, показатель которого составил 231 единицу, что на 2,2% больше, чем за аналогичный период 2017 года. С пятого на второе место поднялся Volkswagen Tiguan (224 шт., +35,8%), третью строчку прочно удерживает Nissan X-Trail (202 шт., +21%). На четвёртое место опустился BMW X5 (188 шт., +5%), а замыкает пятёрку лидеров Mitsubishi Outlander (182 шт., +9%).
В ТОП-10 питерского рынка SUV с пробегом за январь-февраль 2018 года также попали: Renault Duster (171 шт., +19,6%), Volkswagen Touareg (149 шт., +36,7%), LADA 4x4 (135 шт., +13,4%), KIA Sportage (131 шт., +19,1%) и KIA Sorento (123 шт., +43%).
Источник: Автостат