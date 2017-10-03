Согласно появившемуся в базе данных Росстандарта ОТТС, этот силовой агрегат получит также версию с вариатором. Кроме того, в гамме появится и более мощный вариант: Lifan намерен продавать в России Solano II с 1,8-литровым 125-сильным бензиновым двигателем. Эта версия, судя по документу, будет также доступна с механической коробкой и вариатором. Но нельзя исключать и того, что более мощный вариант будут предлагать исключительно с бесступенчатой трансмиссией.

В заявленную в ОТТС комплектацию входят две подушки безопасности, электростеклоподъемники, кондиционер, зеркала с электроприводом и подогревом, система стабилизации, аудиосистема или мультимедийная система с навигацией и камерой заднего вида.



Седан Lifan Solano с 1,5-литровым двигателем представлен на российском рынке в трёх комплектациях (Basic, Comfort и Luxury) по цене от 509 тыс. 900 до 654 тыс. 900 рублей за автомобили 2017 года выпуска. О том, когда начнутся продажи машины с более мощным двигателем, пока никакой информации нет.