Lifan запустил программу "кэшбек" на российском рынке
13.02.2018, 14:44
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Lifan Motors Rus разработала программу Cashback, не имеющей аналогов на российском рынке в настоящее время. При покупке нового автомобиля Lifan 2017-2018 годов выпуска без привлечения заёмных средств, покупатель получает дополнительную скидку в 20 тыс. рублей. Акция распространяется на весь модельный ряд бренда, сообщает пресс-служба Lifan Motors Rus.
"В настоящий момент и производители и государство активно поддерживает категорию покупателей, которые приобретают автомобили в кредит. В свою очередь, мы реализуем свои программы "Лифан Финанс", "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". Однако мы также ценим тех покупателей, которые готовы приобрести автомобиль без привлечения заёмных средств. Именно для этой категории клиентов мы запустили программу "кэшбек", - отметил заместитель гендиректора Lifan Motors Rus Вячеслав Галузинский.
Как ранее сообщал "АВТОСТАТ", по итогам января в России был реализован 891 автомобиль Lifan (-4%). Весной 2018 года компания планирует Lifan начать продажи в России нового поколения кроссовера Lifan Х60. Модель, которая станет ключевой для компании на ближайшие 2-3 года, будет носить индекс Х70 и получит новые шасси, платформу и мотор. В настоящее время автомобили проходят тестирование на российских дорогах. Также Lifan планирует обновление компактного кроссовера Lifan X50. Рестайлинговая версия получит совершенно новый интерьер и экстерьер - изменятся даже параметры кузова.
"В настоящий момент и производители и государство активно поддерживает категорию покупателей, которые приобретают автомобили в кредит. В свою очередь, мы реализуем свои программы "Лифан Финанс", "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". Однако мы также ценим тех покупателей, которые готовы приобрести автомобиль без привлечения заёмных средств. Именно для этой категории клиентов мы запустили программу "кэшбек", - отметил заместитель гендиректора Lifan Motors Rus Вячеслав Галузинский.
Как ранее сообщал "АВТОСТАТ", по итогам января в России был реализован 891 автомобиль Lifan (-4%). Весной 2018 года компания планирует Lifan начать продажи в России нового поколения кроссовера Lifan Х60. Модель, которая станет ключевой для компании на ближайшие 2-3 года, будет носить индекс Х70 и получит новые шасси, платформу и мотор. В настоящее время автомобили проходят тестирование на российских дорогах. Также Lifan планирует обновление компактного кроссовера Lifan X50. Рестайлинговая версия получит совершенно новый интерьер и экстерьер - изменятся даже параметры кузова.
Источник: Автостат