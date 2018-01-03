Ливия пробурит и отремонтирует 80 нефтяных скважин в нынешнем году
03.01.2018, 15:50
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По информации, появившейся на портале Ливийской Национальной нефтяной компании, в наступившем году ННК запланирована реализация бурения и ремонтных работ на 80 скважинах.
Руководитель компании Мостафа Санаалл рассказал: "В процессе выполнения программы на нынешний год Совет директоров компании подписал несколько проектов по бурению и ремонту скважин, суммарным количеством 80 штук".
Он отметил, что наступивший год будет для ливийских нефтяников "уникальным". Глава ННК акцентировал внимание на том, что 2018 год будет уникальным для предприятия, что положительно скажется и на материальном положении в государстве при условии установки безопасности.
Кроме этого, он подчеркнул, что в предыдущие три года предприятию не хватало активов для осуществления планов по бурению скважин, что, в свою очередь, отрицательно отразилось на материальной ситуации в компании.
Раньше уже публиковалась информация о том, что Ливия проводит переговоры с OPEC о возможностях увеличения квоты государства по нефтедобыче до 1,5-1,6 млн баррелей в сутки. На сегодняшний день в государстве добывается 1,1 млн баррелей в сутки. Однако, по данным МЭА, нефтяной экспорт Ливии находится в пределах менее 500 тысяч баррелей ежедневно.
Руководитель компании Мостафа Санаалл рассказал: "В процессе выполнения программы на нынешний год Совет директоров компании подписал несколько проектов по бурению и ремонту скважин, суммарным количеством 80 штук".
Он отметил, что наступивший год будет для ливийских нефтяников "уникальным". Глава ННК акцентировал внимание на том, что 2018 год будет уникальным для предприятия, что положительно скажется и на материальном положении в государстве при условии установки безопасности.
Кроме этого, он подчеркнул, что в предыдущие три года предприятию не хватало активов для осуществления планов по бурению скважин, что, в свою очередь, отрицательно отразилось на материальной ситуации в компании.
Раньше уже публиковалась информация о том, что Ливия проводит переговоры с OPEC о возможностях увеличения квоты государства по нефтедобыче до 1,5-1,6 млн баррелей в сутки. На сегодняшний день в государстве добывается 1,1 млн баррелей в сутки. Однако, по данным МЭА, нефтяной экспорт Ливии находится в пределах менее 500 тысяч баррелей ежедневно.
Источник: Минатом