ОРЕЕАНДА-НОВОСТИ. 20-23 сентября 2017 года «ЛОЗОВСКИЕ МАШИНЫ» традиционно примут участие в международной агропромышленной выставке с полевой демонстрацией техники и технологий «AGROEXPO» (г. Кропивницкий) и представят всю линейку производительных и энергоэффективных сельскохозяйственных агрегатов, в том числе ряд уникальных новинок.

В рамках одного из крупнейших специализированных мероприятий «ЛОЗОВСКИЕ МАШИНЫ» продемонстрируют высокое качество почвообработки на примере работы в поле дисковой бороны «Дукат-5», культиватора «Шиллинг-4» и глубокорыхлителя «Франк-2,5». При разработке почвообрабатывающих агрегатов «ЛОЗОВСКИХ МАШИН» применены конструкторские решения, позволяющие уменьшить расход топлива и затраты на обслуживание, увеличить производительность техники.