MAN в 2017 году увеличил продажи грузовиков в России более чем в 2 раза
04.03.2018, 12:34
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания MAN по итогам 2017 года увеличила совокупные продажи в России на 125%, реализовав 4619 грузовиков.
Как сообщает пресс-служба "МАН Трак энд Бас Рус", традиционно грузовой автомобиль MAN TGS стал лидером продаж в линейке грузовых автомобилей MAN. За 2017 год в России было реализовано более 3 тысяч новых автомобилей MAN TGS. Значительный вклад в этот результат вносят магистральные тягачи TGS 28.360 6х2. За период 2006 - 2017 гг. было разработано более 15 модификаций сцепки. Грузовой автомобиль MAN TGS 6x2 стал флагманом в сфере дистрибуции с самым высоким коэффициентом технической готовности в отрасли.
Модельный ряд MAN остаётся самым популярным во многих сегментах. По итогам 2017 года компания лидирует в сегменте грузовиков с колёсной формулой 6х6 (доля рынка составляет 48%) и 8х8 (доля рынка составляет 78%). Таким образом, среди европейских брендов немецкий производитель является ведущим поставщиком строительной техники.
MAN - один из лидеров "европейской семёрки" и в других сегментах рынка коммерческой техники, в частности, среди автобусов. Рост продаж автобусов в России увеличился вдвое. Если в 2016 году в России было реализовано 115 новых европейских туристических автобусов, то в 2017-м - уже 235, что на 104% больше. Продажи автобусов брендов MAN и Neoplan увеличились с 34 до 60 единиц, что на 76,5% больше показателя позапрошлого года. Отметим, что в 2017 году состоялась международная премьера новой модели MAN Lion’s Coach на международной выставке ComTrans’17 в России.
Как сообщает пресс-служба "МАН Трак энд Бас Рус", традиционно грузовой автомобиль MAN TGS стал лидером продаж в линейке грузовых автомобилей MAN. За 2017 год в России было реализовано более 3 тысяч новых автомобилей MAN TGS. Значительный вклад в этот результат вносят магистральные тягачи TGS 28.360 6х2. За период 2006 - 2017 гг. было разработано более 15 модификаций сцепки. Грузовой автомобиль MAN TGS 6x2 стал флагманом в сфере дистрибуции с самым высоким коэффициентом технической готовности в отрасли.
Модельный ряд MAN остаётся самым популярным во многих сегментах. По итогам 2017 года компания лидирует в сегменте грузовиков с колёсной формулой 6х6 (доля рынка составляет 48%) и 8х8 (доля рынка составляет 78%). Таким образом, среди европейских брендов немецкий производитель является ведущим поставщиком строительной техники.
MAN - один из лидеров "европейской семёрки" и в других сегментах рынка коммерческой техники, в частности, среди автобусов. Рост продаж автобусов в России увеличился вдвое. Если в 2016 году в России было реализовано 115 новых европейских туристических автобусов, то в 2017-м - уже 235, что на 104% больше. Продажи автобусов брендов MAN и Neoplan увеличились с 34 до 60 единиц, что на 76,5% больше показателя позапрошлого года. Отметим, что в 2017 году состоялась международная премьера новой модели MAN Lion’s Coach на международной выставке ComTrans’17 в России.
Источник: Автостат