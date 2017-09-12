ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания "ММС Рус" объявила о включении кроссовера Mitsubishi Outlander в программу корпоративных продаж с 1 сентября 2017 года. Всего в корпоративной программе теперь участвуют три модели: новый Pajero Sport, L200 и Outlander, сообщает пресс-служба "ММС Рус".

Как отмечается, программа корпоративных продаж компании разработана с учётом потребностей корпоративных клиентов, предоставляя комплексный подход к приобретению и обслуживанию автомобилей. К услугам клиентов, как готовые бизнес-решения, так и варианты индивидуальных пакетов предложений.

Так, помимо гибкой системы скидок на приобретение автомобилей, корпоративные клиенты могут воспользоваться партнёрскими программами по оперативному лизингу. А благодаря развитой дилерской сети, имеют возможность оптимизировать расходы на обслуживание автомобилей, экономить время и получать значительную выгоду от сотрудничества.