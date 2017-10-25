МОЭСК получила паспорт готовности к осенне-зимнему периоду 2017-2018 гг.
25.10.2017, 17:17
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ПАО "МОЭСК" (входит в группу компаний "Россети") вручён Паспорт готовности к прохождению осенне-зимнего периода 2017-2018 гг. Документ подтверждает выполнение всех намеченных мероприятий по подготовке электросетевого комплекса компании к зиме.
Готовность к ОЗП восьми филиалов МОЭСК общей численностью персонала более 15 тыс. человек проверяла специальная комиссия в составе представителей Минэнерго РФ, Ростехнадзора, ПАО "Россети", Правительства Москвы и Правительства Московской области, Системного оператора ЕЭС, ГУ МЧС России по Московской области, профильных министерств и ведомств.
Паспорт готовности генеральному директору ПАО "МОЭСК" Петру Синютину вручил заместитель Министра энергетики РФ Андрей Черезов, отметивший качественную подготовку объектов сетевого хозяйства столичного региона к зиме и традиционное следование МОЭСК самым высоким стандартам надёжности электроснабжения потребителей.
Пётр Синютин, в свою очередь, также высказал слова благодарности всему коллективу МОЭСК за проделанную работу, подчеркнув, что главная цель всех подготовительных мероприятий – это качественное и бесперебойное электроснабжение жителей Москвы и Московской области.
В ходе подготовки к ОЗП энергетики МОЭСК отремонтировали 4 925 км воздушных линий и 279 км кабельных линий, 262 силовых трансформатора, а также 2 205 трансформаторных подстанций. Выполнены планы по расчистке и расширению просек в объёме более 3 390 га.
С целью повышения надёжности и снижения аварийности в рамках реализации целевой программы по замене обычного провода на более совершённый с точки зрения эксплуатации самонесущий изолированный провод (СИП) в лесных массивах Подмосковья проложено более 942 км СИП.
К началу ОЗП в филиалах действуют 443 бригады (2291 чел.), которые способны выполнять различные по сложности электротехнические работы, и 2 726 единиц спецтехники. В случае необходимости персонал отреагирует на любые изменения оперативной обстановки в столичном регионе в регламентные сроки.
Для прохождения зимнего максимума нагрузки в компании сформирован централизованный аварийный запас оборудования. Обеспечена готовность к работе 121 передвижной электростанции мощностью около 35 МВт (34 915 кВт).
Готовность к ОЗП восьми филиалов МОЭСК общей численностью персонала более 15 тыс. человек проверяла специальная комиссия в составе представителей Минэнерго РФ, Ростехнадзора, ПАО "Россети", Правительства Москвы и Правительства Московской области, Системного оператора ЕЭС, ГУ МЧС России по Московской области, профильных министерств и ведомств.
Паспорт готовности генеральному директору ПАО "МОЭСК" Петру Синютину вручил заместитель Министра энергетики РФ Андрей Черезов, отметивший качественную подготовку объектов сетевого хозяйства столичного региона к зиме и традиционное следование МОЭСК самым высоким стандартам надёжности электроснабжения потребителей.
Пётр Синютин, в свою очередь, также высказал слова благодарности всему коллективу МОЭСК за проделанную работу, подчеркнув, что главная цель всех подготовительных мероприятий – это качественное и бесперебойное электроснабжение жителей Москвы и Московской области.
В ходе подготовки к ОЗП энергетики МОЭСК отремонтировали 4 925 км воздушных линий и 279 км кабельных линий, 262 силовых трансформатора, а также 2 205 трансформаторных подстанций. Выполнены планы по расчистке и расширению просек в объёме более 3 390 га.
С целью повышения надёжности и снижения аварийности в рамках реализации целевой программы по замене обычного провода на более совершённый с точки зрения эксплуатации самонесущий изолированный провод (СИП) в лесных массивах Подмосковья проложено более 942 км СИП.
К началу ОЗП в филиалах действуют 443 бригады (2291 чел.), которые способны выполнять различные по сложности электротехнические работы, и 2 726 единиц спецтехники. В случае необходимости персонал отреагирует на любые изменения оперативной обстановки в столичном регионе в регламентные сроки.
Для прохождения зимнего максимума нагрузки в компании сформирован централизованный аварийный запас оборудования. Обеспечена готовность к работе 121 передвижной электростанции мощностью около 35 МВт (34 915 кВт).
Источник: МОЭСК