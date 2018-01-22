МРСК Центра обеспечила электроснабжение первого в Тамбовской области комплекса по разведению осетровых рыб
22.01.2018, 22:05
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Тамбовской области прошло торжественное открытие первого в регионе рыбоводческого комплекса закрытого типа по разведению ценных пород "Тамбовский осётр". Предприятие, проектная мощность которого составляет 30 тонн осетровых, 30 тонн форели и сомов, а также тонна чёрной икры в год, расположено на берегу реки Цна в Горельском лесхозе. Выдачу мощности для него обеспечил филиал ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго".
Для технологического присоединения комплекса к сетям энергетики построили линию электропередачи протяжённостью около двух километров, соединившую его с подстанцией ПС 35/10 кВ "Горельская". Работы были завершены в июне 2017 года, когда была введена в работу первая очередь комплекса.
Объём инвестиций в "Тамбовский осётр" составил 160 млн рублей. В 2016 году проект был признан приоритетным для развития региона, получив господдержку. Его реализация позволит в перспективе обеспечить Тамбовскую область на 25 % собственной рыбной продукцией и расширить потребительскую корзину жителей области доступными по цене рыбопродуктами.
Для технологического присоединения комплекса к сетям энергетики построили линию электропередачи протяжённостью около двух километров, соединившую его с подстанцией ПС 35/10 кВ "Горельская". Работы были завершены в июне 2017 года, когда была введена в работу первая очередь комплекса.
Объём инвестиций в "Тамбовский осётр" составил 160 млн рублей. В 2016 году проект был признан приоритетным для развития региона, получив господдержку. Его реализация позволит в перспективе обеспечить Тамбовскую область на 25 % собственной рыбной продукцией и расширить потребительскую корзину жителей области доступными по цене рыбопродуктами.
Источник: МРСК Центра