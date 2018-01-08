ОРЕАНДА-НОВОСТИ. При поддержке регионального Министерства промышленности, строительства, ЖКК и транспорта по инициативе Ульяновского автозавода в декабре прошлого года прошла первая встреча профильных специалистов производственных систем.

В механосборочном цехе и производстве сборки и сдачи автомобилей УАЗ участники мероприятии ознакомились с системой подачи кайдзен-предложений, концепцией бригадных и цеховых досок.

По словам руководителя службы производственной системы ООО «УАЗ» Александра Редькина, в 2017 году сотрудники УАЗ подали более 3100 кайдзен-предложений, которые позволили улучшить качество продукции и эргономику, повысить безопасность и эффективность производства.

«Презентация опыта УАЗ в сфере бережливого производства вызвала живой интерес у наших гостей. В ходе встречи мы обменялись лучшими практиками построения бережливого производства и отработали механизм взаимодействия между предприятиями региона. Специалисты положительно отозвались о нашей производственной системе: им понравились порядок и чистота, а также визуализация рабочего места», - добавил Александр Редькин.

После осмотра производства Ульяновского автозавода представители «Авиастар-СП», «Немак Рус», «ДААЗ Штамп», «ИСУЗУ Рус», «TАКАТА Рус» и Ульяновского моторного завода поделились лучшими практиками бережливого производства на своих предприятиях.