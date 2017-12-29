ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Производство флагманского вседорожника Mazda CX-9может стартовать в 2018 году на заводе Mazda Sollers, расположенном во Владивостоке.

В базе Росстандарта появилось обновленное ОТТС кроссовера Mazda CX-9, которое вступит в силу в феврале следующего года. В графе "Изготовитель" значится "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус, Владивосток". В прежний документ было вписано предприятие Mazda, расположенное в Японии. Официально о планах начать производство вседорожника в нашей стране российский офис марки пока не сообщал.

На данный момент Mazda CX-9 представлен в России только в топовых комплектациях с полным приводом и бензиновым турбомотором 2.5 (231 л.с.), который работает в паре с 6-диапазонным "автоматом". Между тем в ОТТС есть и переднеприводная версия. Не исключено, что в следующем году на рынок выйдут более доступные варианты исполнения модели.

Продажи семиместного CX-9 нового поколения стартовали в России осенью 2017-го. Цена кроссовера начинается с отметки в 2 млн 890 тыс. рублей. В список оборудования версии Executive входят: светодиодная оптика, кожаный салон, климат-контроль, подогрев первого и второго ряда сидений, обогрев рулевого колеса, круиз-контроль, мультимедиа-система с 8-дюймовым тачскрином, камера заднего вида, фронтальные и боковые подушки безопасности, боковые шторки безопасности, система G-Vectoring Control.