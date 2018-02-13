ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Mazda в январе реализовали 2057 автомобилей – на 36% больше, чем годом ранее. В результате рыночная доля Mazda составила 2,0% против 1,9% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Mazda остается кроссовер CX-5, продажи которого в январе выросли на 30,5% и составили 1455 машин. В результате он вошел в ТОП-10 самых продаваемых моделей SUV на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ». Напомним, автомобиль предлагается с двигателем 2.0 л (150 л.с.) и 2.5 л (194 л.с.) и предлагается как в переднеприводном исполнении, так и с интеллектуальной системой полного привода i-ACTIV AWD. Модель доступна в трех комплектациях: базовая Drive, Active и Supreme. Цены стартуют от 1 млн 445 тыс. рублей за автомобиль в комплектации Drive c механической коробкой передач.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре прошлого года российские дилеры Mazda начали продажи премиального семиместного кроссовера Mazda CX-9, который доступен в комплектации Supreme по цене от 2 млн 890 тыс. рублей.