ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ПАО «КАМАЗ» (входит в Госкорпорацию Ростех) принимает активное участие в международной специализированной выставке «Импортозамещение», которая проходит в эти дни в Москве. Экспозицию лидера российского грузового машиностроения посетил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Одним из главных экспонатов на стенде компании стал автомобиль КАМАЗ-54901 с принципиально новой кабиной. Генеральный директор «КАМАЗа» Сергей Когогин презентовал модель премьер-министру России, рассказал об особенностях грузовика нового поколения, который компания планирует запустить в серийное производство в 2019 году. Модель вызвала интерес у Дмитрия Медведева, он оценил кабину грузовика поколения К5 не только снаружи, но и изнутри: изучил приборную панель, руль, коробку передач.

Кабина отвечает всем современным требованиям, при её создании была сделана ставка на эргономику, удобство и комфорт водителя. Помимо высокого уровня качества интерьера и экстерьера кабины, что достигнуто за счёт применения новых инженерных решений и современных материалов, стоит отметить оснащённость автомобиля новой автоматизированной коробкой передач ZF Traxon и двигателем совершенно нового типа – рядным Р6. Мотор соответствует лучшим мировым аналогам в своём классе и имеет высокий потенциал дальнейшего развития потребительских свойств.