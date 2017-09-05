ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Варшаве 26 сентября 2017 года состоится II международная конференция "Рециклинг транспортных средств в мире".



На мероприятии будут обсуждаться следующие темы: "Опыт стран в области утилизации автомобилей; правовые, финансовые и технические решения"; "Экономика в утилизации автомобилей", "Авторециклинг на Ближнем Востоке" и другие. Совместно с гостями и участники конференции проанализируют опыт зарубежных коллег и попытаются найти новые возможности для сохранения экологии на нашей планете.