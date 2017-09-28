ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 27 по 29 сентября 2017 года на площадке "ЭКСПО-Тольятти" проводится Международная выставка-форум "Автопром. Автокомпоненты", которая является десятой по счёту. В этом форуме принимают участие представители федеральных и региональных органов власти, автопроизводители, поставщики комплектующих для автомобильной сборки, производители оборудования, материалов и инструментов для автомобильной промышленности из разных регионов Российской Федерации, а также представители Союза машиностроителей России, российского "Фонда развития промышленности", "Российского экспортного центра" и объединений машиностроительных предприятий.

Уже в первый день выставки-форума состоялось пленарное заседание по теме "Локализация производства и вывод продукции российского автопрома на глобальные рынки".

Владимир Распопов из "Фонда развития промышленности" рассказал, как государство может помочь производителям автокомпонентов. Цель: довести производителя до реального заказчика и реализовать консолидированный заказ.

Вице-президент по закупкам ПАО "АВТОВАЗ" Венкантран Мамиллапалле в своём докладе сделал основной упор на качестве выпускаемой продукции. Он заявил, что то, что сегодня существует в производстве автокомпонентов в России, сложно назвать "реальной" локализацией.

В рамках панельной сессии состоялось знакомство с лучшими практиками локализации импортозамещения в производстве автокомпонентов. СПИК, ТОР, ОЭЗ, региональные индустриальные парки – инструментов для успешного выпуска и продвижения производства запчастей много, было бы желание, считают успешные игроки автокомпонентного рынка.