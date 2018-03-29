ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Mercedes-Benz Vans в 2018 году выводит на российский рынок три новинки. Первой из них станет обновлённый Sprinter Classic. Фургон получит новую 6-ступенчатую коробку передач и ряд дополнительных систем. Причем некоторые из них предложат в качестве опции, другие, в том числе иные противотуманные фары и обогрев сидений, войдут в базовую комплектацию. Помимо этого российские клиенты получат специальное приложение Sprinter Classic Connect.

Осенью 2018 года модельную линейку Mercedes-Benz Vans дополнит новый Sprinter, который в России предложат с тремя вариантами привода – передним, задним и полным. Станет доступна также и полностью электрическая версия.

На российский рынок выйдет пикап X-Сlass: прием заказов на эту модель стартует в мае текущего года, в июне состоится официальная презентация и тест-драйв. Отметим, купить эту модель можно будет во всей сети марки: как у «легковых» дилеров, так и в тех автосалонах, где представлен легкий коммерческий транспорт.

«По счастью, наши «легковые» и «коммерческие» дилерские сети пересекаются на 75%, – сказал вице-президент Mercedes-Benz Vans Сорен Хезе. – В целом, мы придаем этой модели огромное значение, и 2018 год, несомненно, станет для коммерческих автомобилей Mercedes-Benz в России годом пикапа».

Напомним, ранее уже названы российские цены пикапа Mercedes-Benz X-Class. Базовую версию X 220 d Pure можно будет купить минимум за 2 млн 899 тыс. рублей, исполнение Х 250d Progressive с 7АКП обойдется в 3 млн 169 тыс. рублей, стоимость топовой комплектации Power линии X 250 d стартует с отметки 3 млн 499 тыс. рублей.